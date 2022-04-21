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Италия

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Публикации за 21.04.22

В Италии ввели лимиты на температуру кондиционеров под угрозой штрафов ради отказа от газа из России

В Италии ввели лимиты на температуру кондиционеров под угрозой штрафов ради отказа от газа из России

Итальянское правительство объявило о начале «Операции «Термостат». Ради экономии энергии и возможности отказаться в будущем от поставок газа из России вводятся ограничения на температуру кондиционеров. Нарушителям пригрозили огромными штрафами.

В рамках новой программы летом запрещается ставить кондиционеры ниже 25°C и нагревать помещение выше 19°C зимой. Ограничение распространяется на государственные учреждения и школы и будет действовать с 1 мая до 31 марта следующего года. Не исключается, что действие меры в будущем расширят на частные дома.

Пока не до конца ясно как именно, но нарушителей будет ловить специальная инспекция, пишет Il Messaggero. Инспекторы из министерства труда смогут проводить контрольные замеры, а в случае превышения выписывать штраф в размере от 500 до 3000 евро.

Инициатором нововведения выступил премьер-министр Марио Драги. Он привел в пример кондиционер в качестве того, чем итальянцам, возможно, придется пожертвовать в обмен на мир в Украине. «Мы больше не хотим зависеть от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна превращаться в политическое подчинение», – заявил Драги в интервью Corriere della Sera.

Европейские власти активно продвигают среди своего населения идею отказа от российского газа, призывая к экономии и отказу от различных благ. Немцам посоветовали реже мыться и не пользоваться мылом, ирландским автолюбителям рекомендовали меньше нажимать на педаль тормоза, а французов начали морально готовить к тому, что следующая зима пройдет в условиях тотальной экономии энергоресурсов.

Рим, Зоя Осколкова

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