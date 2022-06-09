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Италия

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Публикации за 09.06.22

Долгожительница в Италии в 100 лет обновила водительские права

Долгожительница в Италии в 100 лет обновила водительские права

Жительница Италии Кандида Удерцо успешно прошла проверку зрения в возрасте 100 лет и смогла продлить действие своего водительского удостоверения. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина заявила, что не хочет зависеть от родственников и обращаться к ним каждый раз, когда ей нужно будет куда-то съездить. Поэтому она была намерена продлить водительские права.

Кандида была приятно удивлена, когда врачи рассказали ей о состоянии ее здоровья. Несмотря на преклонный возраст, у женщины прекрасное зрение и достойная реакция, чтобы продолжать водить автомобиль.

Сама итальянка утверждает, что действительно очень редко принимает какие-либо таблетки, а также читает газету, не пользуясь очками.

Рим, Зоя Осколкова

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