В Италии вор погиб при попытке украсть еду из автомата в школе

Публикации за 28.06.22

В Италии вор пробрался в школу, чтобы украсть еду из вендингового автомата, но порезался и истек кровью. Об этом сообщает газета Sicilia.

Итальянские СМИ назвали этот случай «трагедией бедности». 33-летний безработный житель города Каникатти ночью проник в здание местной школы, чтобы украсть из автомата еду и деньги. Такие кражи – обычное дело, так как образовательные учреждения практически не охраняются.

Злоумышленник порезался, когда разбил стекло аппарата. Пока он выгребал добычу, то истек кровью и потерял сознание. Утром сотрудники школы обнаружили тело горе-грабителя.

Рим, Зоя Осколкова

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