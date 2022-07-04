Ледник в Италии убил шесть человек, 9 – ранил, еще 16 – и ищут

Публикации за 04.07.22

В Италии ведется разбор завалов, образовавшихся после схода ледника в Альпах. В результате трагедии 6 человек были убиты на месте, 9 – ранены, еще 16 ищут. Спасатели сообщают, что из 6 трупов опознать удалось четверых и с трудом – тела буквально разорваны камнями, льдом.

По сообщению ANSA, ледник сорвался недалеко от пика Мармолада в итальянских Альпах в воскресенье в 13:43 по местному времени. Кадры попали на телефоны многочисленных очевидцев, находившихся неподалеку – в гостиницах, ресторанах, на других горных тропах.

Что точно произошло на пике – пока точно не известно. По данным горной службы, у Пунта-Рокка, на пути восхождения на Мармоладу, откололся кусок льда.

По данным спасателей, опасность дальнейшего схода лавин остается высокой. Власти активировали все пять спасательных станций в регионе Трентино. В район пострадавших вылетели вертолеты и десятки спасательных формирований. Пропавших без вести также ищут с помощью специальных устройств, предназначенных для подобных ситуаций.

Вечером из-за угрозы очередного оползня отозвали наземных спасателей, поиски продолжили вертолеты.

В субботу на вершине Мармолады, самой высокой горы Доломитовых Альп, на высоте 3343 метра над уровнем моря был измерен температурный рекорд в десять градусов по Цельсию. «Это сильная жара», – сказал альпийский спасатель Вальтер Милан итальянскому государственному телеканалу RAI. «Это нечто совершенно экстраординарное», – добавил он.

Карло Будель из ложи Capanna Punta Penia рассказал в Instagram о «наихудшем времени и дне, когда эта часть могла оторваться». Вскоре после полудня летнего воскресенья бесчисленное количество альпинистов было на популярном горном массиве. Будель попросил всех альпинистов не ходить в Мармоладу до особого распоряжения. «Держитесь как можно дальше от этого ледника», – предупредил он туристов.

Опознание показало, что одна из жертв воскресного схода ледника в итальянских Альпах родом из Чехии, пишет газета Il Messaggero. На данный момент известно о шести пострадавших, опознаны четверо, из них трое – итальянцы.

Около 16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, по данным газеты Il Messaggero, среди них итальянцы, немцы, румыны и чехи.

Рим, Елена Васильева

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