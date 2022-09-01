В Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена

Публикации за 01.09.22

Итальянские власти арестовали 11 объектов недвижимости, принадлежащих совладельцу производителя удобрений «Акрон» Вячеславу Кантору. Об этом сообщает L'Unione Sarda.

Отмечается, что под арест попали 11 вилл на Сардинии, в том числе те, которые были куплены у родственников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Так, вилла «Примавера» до 2012 года принадлежала матери итальянского политика, а «Дольче Драго» – его младшему брату Паоло.

Совет Европы распорядился заблокировать активы Кантора еще в апреле, когда бизнесмен подпал под санкции Евросоюза. Однако следователи Финансовой гвардии Италии смогли завершить процесс лишь в августе.

Вячеслав Кантор входит в тридцатку богатейших российских бизнесменов в списке Forbes-2022. Его состояние оценивается в 4,6 млрд долларов. Когда предприниматель попал в «черный список» ЕС, он передал долю в 45,1% в «Акроне» в управление трем топ-менеджерам. До этого ему принадлежало 89,8% производителя минеральных удобрений.

Рим, Зоя Осколкова

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