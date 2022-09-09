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Италия

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Публикации за 09.09.22

В Италии железнодорожники бастуют, требуя обеспечить безопасность

В Италии железнодорожники бастуют, требуя обеспечить безопасность

Итальянские железнодорожники начали крупную забастовку. Они требуют обеспечить безопасность проводников и машинистов. Стачка продлится целый день и приведет к изменениям в расписании движения поездов.

Забастовку объявили сотрудники ведущих итальянских железнодорожных компаний – Trenitalia, Italo и Trenord. Под угрозой отмены и задержек оказались не только высокоскоростные поезда, но и сообщение на региональном уровне.

Стачка продлится с 9 до 17 часов. Пассажиров призвали следить за расписанием на сайте, а также внимательно слушать объявления на вокзалах.

Железнодорожники недовольны мерами по обеспечению безопасности. Поводом для забастовки послужили несколько случаев проявления агрессии. Так в Болонье в начале августа группа молодых людей домогалась до кондуктора, а пришедшего ей на помощь коллегу избили.

В совместном заявлении профсоюзов указывается на необходимость «применения твердых и решительных мер для защиты безопасности и неприкосновенности железнодорожников».

Рим, Зоя Осколкова

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