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Публикации за 13.09.22

Папа Римский улетел в Казахстан
Фото: Reuters

Папа Римский улетел в Казахстан

Папа Римский сегодня начинает официальный трехдневный визит в Казахстан. Как сообщает агентство ANSA, Airbus A330 авиакомпании ITA Airways вылетел в 7.36 из аэропорта Фьюмичино.

Прибытие в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев запланировано на 17:45 по местному времени. По окончании трехдневной поездки в Казахстан Папа вернется в Рим.

Отмечается, что Папа Франциск передвигается на инвалидной коляске, поскольку до сих пор испытывает проблемы с болями в колене. В Нурсултане (бывшая Астана) Пара Римский примет участие в саммите ста делегаций из примерно 50 стран. Ожидалось, что в совещании примет участие и глава РПЦ Патриарх Кирилл, а после состоится двусторонняя встреча с Папой. Однако визит Патриарха в итоге был отменен российской стороной.

По совпадению, председатель КНР Си Цзиньпин будет в это же время в Нурсултане, но о его встрече с Папой Римским пока не сообщается.

Ватикан, Елена Васильева

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