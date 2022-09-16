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Италия

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Публикации за 16.09.22

В Италии в наводнении погибло 7 человек

В Италии в наводнении погибло 7 человек

В Италии в центральной части страны возникла чрезвычайная ситуация. На регион Марке обрушились сильные наводнения из-за ливней. По данным оперативных органов, в ночь с четверга на пятницу за несколько часов выпало 420 миллиметров осадков, некоторые улицы и дома были сильно затоплены

В результате наводнений погибло, по меньшей мере, семь человек, сообщила гражданская защита.

«По данным местной префектуры, у нас есть предварительные данные о семи погибших. Только что было найдено седьмое тело», – сообщил AFP представитель главы итальянской гражданской защиты Фабрицио Курчо, подтверждая информацию итальянских СМИ.

Известно, что в числе погибших есть, по меньшей мере, один ребенок и несколько пожилых людей. Есть данные о без вести пропавших. Их поиск ведется.

Рим, Елена Васильева

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