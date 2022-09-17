Ковид существенно снижает количество и качество сперматозоидов – исследование

Публикации за 17.09.22

Вакцинация третьей дозой против Covid-19 не оказывает негативного влияния на мужскую фертильность; напротив, заражение ковидом влечет за собой уменьшение количества сперматозоидов и ухудшение их характеристик, которое может длиться недели или месяцы после выздоровления.

Треводные данные озвучены исследовательским проектом (EcoFoodFertility) на конгрессе Итальянского общества андрологов (Sia), который проходит в Бергамо, сообщает агенство ANSA.

«Проект вышел за пределы Италии и имеет несколько направлений исследований, которые также включают влияние вакцины и Covid-19 на мужскую фертильность», – объясняет Луиджи Монтано, координатор проекта и президент Итальянского общества репродукции человека.

В исследовании рассматривались две группы. Первая, состоящая из 75 мужчин в возрасте до 35 лет, наблюдалась по поводу проблем с бесплодием у пары, их параметры оценивались до и после заражения Covid-19. «У тех, у кого были легкие симптомы инфекции, количество сперматозоидов практически не изменилось, но подвижность и особенно жизнеспособность сперматозоидов снизились», – объясняет Мария Сира Джентиле, автор исследования. Последствия для тех, кто перенес более тяжелую форму, более серьезные. В этом случае «подвижность и жизнеспособность сперматозоидов снижаются на 20% при повреждении 80% ДНК сперматозоидов, к чему также добавляется снижение количества сперматозоидов на 41%», – добавляет президент Сиа Алессандро Пальмиери.

Напротив, поствакцинальные тесты не вызывали беспокойства по поводу мужского здоровья и фертильности. В данном случае исследование проанализировало параметры спермы 114 добровольцев в возрасте от 22 до 31 года за 10-15 дней до третьей дозы вакцины и через 32-39 дней после, не обнаружив особых различий между до и после.

«Вакцина оказалась безопасной», – говорит Палмиери. – В 96,5% случаев наблюдалось незначительное повышение концентрации сперматозоидов и их подвижности, при этом только в 3,5% отмечалось ухудшение показателей спермы, которые, однако, полностью нормализовались через 75-80 дней после вакцинации почти во всех образцах».

Рим, Елена Васильева

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