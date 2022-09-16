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Италия

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Публикации за 16.09.22

В Италии жертвами ливней и наводнений стали уже 8 человек, 4 – пропали без вести
Фото: ANSA

В Италии жертвами ливней и наводнений стали уже 8 человек, 4 – пропали без вести

Растет число жертв наводнения, обрушившегося на район Марке в ночь с четверга на пятницу. Погибло уже 8 человек, еще четверо пропали без вести. Об этом сообщила префектура Анконы и оперативный штаб Департамента гражданской защиты.

В районе обрушившегося на регион ненастья работают не менее 180 пожарных: за ночь спасены десятки людей, укрывшихся на крышах домов и деревьев, поясняют в пожарной части.

«На данный момент пропали мать с 8-летней дочерью, которые пытались убежать. А в другой ситуации спасались мать и сын: в этом случае мать спаслась, а сын – нет, его до сих пор не нашли» – рассказал мэр Барбары Риккардо Паскуалини.

«Это апокалиптическая ситуация, я не видел такого уже много лет», – сказал Карло Манфреди, мэр Кастельоне-ди-Суаса, центра в провинции Анкона.
Глава региона Марке Аквароли получил телефонные звонки от Маттареллы и Драги со словами поддержки. «Мне только что позвонили глава государства Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги. Президент Маттарелла выразил солидарность с нашим сообществом и благодарность всем тем, кто неустанно трудится для оказания помощи, – добавил чиновник. – Драги выразил свою близость, заверив меня в поддержке. Мои мысли обращены к пропавшим без вести людям и их семьям, которым я выражаю соболезнование».

Рим, Елена Васильева

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