На парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция

Публикации за 26.09.22

Правоцентристская коалиция одержала победу на парламентских выборах в Италии. Об этом свидетельствуют данные МВД страны.

Коалиция объединяет партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Таким образом ведущей политической силой страны впервые становится правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони. Предполагается, что лидера политического объединения выдвинут кандидатом на пост главы правительства.

«Италия выбрала нас, и мы ее не предадим», – сказала Мелони.

В свою очередь Демократическая партия Италии признала поражение. Ее лидеры заявили, что партия переходит в оппозицию.

При этом итоговая явка на выборах побила антирекорд, составив 63,95%, что на 9% меньше, чем на предыдущих выборах. Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.

Рим, Зоя Осколкова

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