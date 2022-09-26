На парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция

Правоцентристская коалиция одержала победу на парламентских выборах в Италии. Об этом свидетельствуют данные МВД страны.
Коалиция объединяет партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Таким образом ведущей политической силой страны впервые становится правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони. Предполагается, что лидера политического объединения выдвинут кандидатом на пост главы правительства.
«Италия выбрала нас, и мы ее не предадим», – сказала Мелони.
В свою очередь Демократическая партия Италии признала поражение. Ее лидеры заявили, что партия переходит в оппозицию.
При этом итоговая явка на выборах побила антирекорд, составив 63,95%, что на 9% меньше, чем на предыдущих выборах. Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.
Рим, Зоя Осколкова
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