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Публикации за 03.10.22

Repubblica: Российская атомная подводная лодка К-329 «Белгород» может испытать ракету «Посейдон»
Фото: Минобороны РФ

Repubblica: Российская атомная подводная лодка К-329 «Белгород» может испытать ракету «Посейдон»

Итальянская газета Repubblica сообщает, что в арктических льдах замечена российская атомная подводная лодка К-329 «Белгород». Итальянские журналисты высказывают предположение, что ее задачей является испытание ракеты-торпеды «Посейдон», способной нести ядерные боеголовки на расстояние в десять тысяч километров.

Обо всем этом говорится в отчете НАТО, на который ссылается Repubblica. Согласно ему, альянс находится в состоянии боевой готовности и отслеживает каждый возможный пуск торпед с подводной лодки.

«Белгород» длиной 184 метра и шириной 15 метров может перемещаться под водой со скоростью около шестидесяти километров в час и обладает практически неограниченной автономией.

Считается, что лодка может оставаться под водой 120 дней без всплытия. НАТО подозревает, что «Посейдон» могут испытать в районе Карского моря и напоминают – речь идет о торпеде длиной 24 метра, способной нести атомную боеголовку мощностью две мегатонны. Ракета-торпеда, по планам, может взорваться у побережья, вызвав радиоактивное цунами.

Рим, Елена Васильева

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