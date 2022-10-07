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Италия

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Публикации за 07.10.22

Итальянцев призывают варить макароны только две минуты

Итальянцев призывают варить макароны только две минуты

Производитель макаронных изделий «Барилла» запустил социальную акцию в Италии. Поскольку по статистике приготовление пищи занимает четвертое место по потреблению энергии домохозяйством, «Барилла» предлагает итальянцам подойти к данному вопросу более экономично и варить макароны всего две минуты, а потом держать их до готовности в кипятке.

Как сообщает агентство ANSA, Barilla считает такой способ варки одним из элементов «экологической революции и жестом любви к планете».

В кампанию по популяризации пассивного приготовления макарон уже включились шеф-повара. «Я услышал о пассивном приготовлении пищи, – вспоминает Якопо Мальпели, шеф-повар Osteria del Viandante, – впервые в 2004 году в Альме незабываемым Гуальтьеро Маркези. Низкий уровень стресса, которому подвергалась паста, по сравнению с традиционной варкой, обернулся более низкой дисперсией крахмала и глютена, что очень полезно для пасты «ризотто». Так легче контролировать результат, и паста лучше сохраняет свои питательные свойства». Для Сары Роверси, основателя и президента Future Food Institute, «замечательно видеть лидеров отрасли, вовлеченных в дебаты о климатический кризис.

Рим, Елена Васильева

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