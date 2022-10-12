ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 12.10.22

Итальянцев арестовали во Франции за то, что они собрали 150 кг белых грибов

Итальянцев арестовали во Франции за то, что они собрали 150 кг белых грибов

Группа итальянцев попалась во Франции «зеленому патрулю» со 150 кг белых грибов, которые они собрали без разрешения и лицензии. Как сообщает итальянская пресса, облавы на лесных браконьеров сейчас идут и в Италии, и во Франции. Одной из групп «тихих охотников» не повезло – машину, груженую белыми грибами, собранными итальянцами в Вогезах, остановили на таможне. Сразу после обнаружения незаконного груза группа итальянцев была арестована. Они бы собрали белые грибы 2 октября, не зная (или, зная, но нарушая закон), что за Альпами максимально допустимый лимит составляет пять килограммов на человека, а сбор более десяти килограммов может наказывается штрафом в размере 45 тысяч евро и лишением свободы на три года.

В Италии

Жесткая борьба с браконьерством идет и в Италии, где лесная полиция проводит рейды чуть ли не в ежедневном режиме весь сезон сбора грибов. Последнее крупное браконьерство было обнаружено в лесах Поджо-Чинольфо, где неизвестные собиратели были вынуждены бросить 40 килограммов белых грибов, чтобы успеть убежать от патруля.

Итальянская пресса уточняет, причина браконьерства часто экономическая: цена килограмма свежих белых грибов в настоящее время составляет около 60 евро.

«Грибы, – объясняют в лестной полиции Италии, – представляют собой важный элемент для правильного баланса леса, и сбор урожая должен основываться на критериях защиты и уважения к природным ресурсам». В качестве наказания в стране предусмотрены штрафы до 300 евро и конфискация собранного урожая. Неправильный сбор грибов может изменить лесную экосистему и нанести ущерб природе, который будет ощущаться десятилетиями.

Париж, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2022. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2022. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter