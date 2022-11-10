Уникальное открытие: в Тоскане обнаружили статуи, которые были изготовлены 2000 лет назад

Публикации за 10.11.22

Удивительное открытие в Тоскане – в горячих источниках нашли статуи, которым насчитывается 2000 лет. Итальянские археологи сообщают, что находки почти в идеальном состоянии.

По данным министерства культуры Италии, бронзовые статуи представляют собой божества, которым поклонялись в святилище Сан-Кашано-деи-Баньи, созданном в этрусский период, а затем возведенном при римлянах. Также после трех лет раскопок были обнаружены подношения, а также около 5000 золотых, серебряных и бронзовых монет.

Это беспрецедентное открытие, считают археологи. Оно должно пролить свет на период, в течение которого статуи были выплавлены. Речь идет о периоде между 200 г. до н.э. и 100 г. н.э., – уточнил Якопо Таболли, специалист по эпохе этрусков, который руководит проектом. «В этом тосканском памятнике находится самое большое количество бронзовых статуй эпохи этрусков и римлян, когда-либо обнаруженных в древней Италии, и он является одним из самых значительных во всем Средиземноморье», – добавляет Якопо Таболли. «Это беспрецедентно, особенно потому, что до сих пор известны в основном терракотовые статуи этого периода», – сказал он. Статуи из Сан-Кашано представляют, среди прочего, Аполлона или Гигею, богиню здоровья и чистоты в греческой мифологии.

Горячие воды источников так хорошо сохранили раскопанные части, что до сих пор видны этрусские и латинские надписи, в том числе имена могущественных этрусских семей. «Это, безусловно, одно из самых значительных открытий бронзы в истории древнего Средиземноморья», – также подчеркнул Массимо Осанна, генеральный директор итальянских государственных музеев. Он считает, что совершенное открытие является самым важным со времен обнаружения воинов из бронзы, найденных в 1972 году на юге Италии и датируемых 5-м веком до нашей эры.

Бронзовые изделия, обнаруженные в Тоскане, станут основой будущего нового музея и археологического парка.

Рим, Елена Васильева

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