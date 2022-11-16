В Италии египтянин зарезал украинскую беженку

Публикации за 16.11.22

В Италии кондитер из Египта убил гражданку Украины. Об этом сообщает Corriere Di Bologna.

Тело 23-летней Анастасии Алашри было найдено в сельской местности Вилла Джулия. В убийстве заподозрили бывшего мужа женщины – выходца из Египта. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.

По версии следствия, украинка рассталась со своим супругом и встретила нового возлюбленного. Отношения с бывшим мужем были напряженными. Конфликт возник, когда женщина приехала, чтобы забрать свои вещи.

Как считают карабинеры, Анастасия временно жила в другом месте и заехала за одеждой к экс-супругу, где он в порыве гнева трижды ударил ее ножом. У женщины остался трехлетний сын.

Рим, Зоя Осколкова

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