Папа Римский извинился за оскорбления в адрес геев

Публикации за 29.05.24

Папа Римский Франциск извинился за оскорбления в адрес геев, которые он высказал во время закрытой встречи с епископами.

Как ранее сообщал «Новый День», в результате утечки в итальянские СМИ стало известно, что 87-летний понтифик сделал гомофобное замечание на закрытом заседании на прошлой неделе и сообщил итальянским епископам, что геям нет места в семинариях.

«Папа никогда не намеревался оскорбить или выразить себя в гомофобных терминах, и он приносит свои извинения тем, кто почувствовал себя оскорбленным использованием этого термина, как сообщили другие», – говорится в заявлении Ватикана во вторник.

«Как он (Папа Франциск) неоднократно говорил: «В Церкви есть место для всех, для всех!» Никто не бесполезен, никто не лишний, место есть для каждого. Так же, как и мы, все».

Комментарии Папы стали известны в понедельник, когда две итальянские газеты – Corriere della Sera и La Repubblica – сообщили о встрече 20 мая со ссылкой на присутствовавшие источники.

В газетных статьях, переведенных с итальянского, утверждалось, что Папа сказал, что в некоторых семинариях есть «frociaggine» – оскорбительное существительное, смысл которого можно перевести как «педерастия».

Комментарии Франциска были сделаны в контексте предложений итальянских епископов внести поправки в правила отбора кандидатов в семинарии.

В 2005 году Ватикан постановил, что церковь не может допускать рукоположения мужчин, которые являются активными геями или имеющими «глубоко укоренившиеся» гомосексуальные наклонности. Франциск поддержал это решение в 2016 году.

Два года спустя он приказал итальянским епископам не принимать кандидатов-геев на священство.

Газета Corriere della Sera заявила, что аргентинский Папа, для которого итальянский является вторым языком, возможно, не осознавал, насколько оскорбительным было его выражение, добавив, что это замечание было встречено епископами недоверчивым смехом.

Источник, близкий к Папе, сообщил CNN, что эту фразу также можно понимать в том контексте, что в семинариях уже давно царит «гей-климат».

Официальной расшифровки того, что Папа сказал, нет из-за характера встречи с епископами за закрытыми дверями.

Ватикан, Елена Васильева

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