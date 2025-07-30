ItalianoРусский
Публикации за 30.07.25

Украинская оргпреступность «освоила» фальсификацию табачных изделий в Италии
Фото: Freepik

Итальянская «Финансовая гвардия» накрыла в местечке Сторнара, в провинции Фоджа, регион Апулия, крупнейшую подпольную табачную фабрику в ЕС. «Предприятие» выпускало по 2 миллиона сигарет в сутки, доход от продажи которых составляет 350 тысяч евро. Только лишь уклонение от уплаты акцизов и НДС от табачного конфиската составило 3,2 миллиона евро.

Фото Финансовой гвардии Италии

Всего же годовой оборот «выпускаемой продукции» оценивается в 120 миллионов евро, при этом прямой ущерб государственной казне оценивается в 80 миллионов евро.

Фото Финансовой гвардии Италии

В Италии действует государственная монополия на производство, импорт, экспорт и оборот табачных изделий.

В момент рейда итальянских правоохранителей, на фабрике работали 10 граждан Украины и Болгарии. Оборудование по производству сигарет было новейшим и отвечающим всем технологическим требованиям по производству табачных изделий. На «предприятии», площадь которого составляет 3 тысячи квадратных метров, были конфискованы 45 поддонов поддельных сигарет марок «Мальборо» и «Честерфилд», общим весом 13 тонн.

Спецподразделение итальянской полиции с помощью дронов отслеживало движение большегрузов, груженых сфальсифицированными сигаретами, доставлявших груз «конечным потребителям». Помимо этого, отдельно проводились следственные действия в отношении поставок на «фабрику табачного фальсификата» комплектующих: табачной бумаги, фильтров, табачного сырья и упаковок для готовых сигарет.

Рим, Всеволод Гнетий

