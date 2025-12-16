ItalianoРусский
Доступ к фонтану Треви для туристов сделают платным

С 7 января 2026 года туристам придется платить за доступ к фонтану Треви, одной из главных достопримечательностей Рима. Для жителей Вечного города подход останется бесплатным.

По данным газеты Corriere della Sera, каждый турист должен будет платить по два евро, это решение, как ожидается, принесет в городскую казну 20 миллионов евро уже к концу 2026 года. Чтобы упорядочить ситуацию у фонтана, с января будут организованы две полосы движения: одна для римлян, другая для туристов. Платить можно наличными и безналом.

Решение, поддержанное Алессандро Онорато, советником по туризму и крупным мероприятиям, и городской администрацией, направлено на сохранение крупнейшего фонтана Рима, шедевра позднего барокко работы Николы Сальви. Только за первые шесть месяцев этого года его посетили более 5,3 миллиона человек, что больше, чем Пантеон за весь 2024 год (4 086 947). Средства, полученные от продажи билетов, должны быть направлены на улучшение туристических предложений и услуг.

Рим, Елена Васильева

