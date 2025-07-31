В итальянском городе расставляют мышеловки на крыс с просекко

Публикации за 31.07.25

Мышеловки со вкусом просекко являются частью нового плана борьбы с грызунами, разработанного городом Марка для ограничения предполагаемой популяции грызунов, которая превышает 800 000 особей, или 10 особей на одного жителя.

Местные СМИ сообщили, что идея принадлежит компании «Mayer Braun» из Карбонеры (Тревизо), известной компании, которая занималась борьбой с грызунами в таких городах, как Лондон, Нью-Йорк и Дубай, и участвовала в разработке плана.

«Мы думали, – сказала Барбара Донадон, генеральный директор Mayer Braun, – использовать виноград просекко для производства наших приманок. Оказывается, грызуны привыкают к местным вкусам, питаясь отходами, и их привлекает всё, что открыл человек; поэтому мы решили создать приманку с просекко».

Для того, чтобы уменьшить популяцию крыс, для населения также разработают памятку с шестью советами: от утилизации бытовых и органических отходов до осторожного обращения с мисками для корма для домашних животных, оставленными на улице, и принятия профилактических мер в заведениях со столиками на открытом воздухе, а также целевая кампания для владельцев ресторанов, которые получат рекомендации по правильным методам ограничения доступности пищи для грызунов. Ещё одним нововведением является использование ночных хищных птиц в качестве естественных союзников в борьбе с крысами: в частности, гнездование серых неясытей будет поощряться благодаря вмешательству назначенного специалиста по охране дикой природы.

