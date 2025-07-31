ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 31.07.25

В итальянском городе расставляют мышеловки на крыс с просекко

В итальянском городе расставляют мышеловки на крыс с просекко

Мышеловки со вкусом просекко являются частью нового плана борьбы с грызунами, разработанного городом Марка для ограничения предполагаемой популяции грызунов, которая превышает 800 000 особей, или 10 особей на одного жителя.

Местные СМИ сообщили, что идея принадлежит компании «Mayer Braun» из Карбонеры (Тревизо), известной компании, которая занималась борьбой с грызунами в таких городах, как Лондон, Нью-Йорк и Дубай, и участвовала в разработке плана.

«Мы думали, – сказала Барбара Донадон, генеральный директор Mayer Braun, – использовать виноград просекко для производства наших приманок. Оказывается, грызуны привыкают к местным вкусам, питаясь отходами, и их привлекает всё, что открыл человек; поэтому мы решили создать приманку с просекко».

Для того, чтобы уменьшить популяцию крыс, для населения также разработают памятку с шестью советами: от утилизации бытовых и органических отходов до осторожного обращения с мисками для корма для домашних животных, оставленными на улице, и принятия профилактических мер в заведениях со столиками на открытом воздухе, а также целевая кампания для владельцев ресторанов, которые получат рекомендации по правильным методам ограничения доступности пищи для грызунов. Ещё одним нововведением является использование ночных хищных птиц в качестве естественных союзников в борьбе с крысами: в частности, гнездование серых неясытей будет поощряться благодаря вмешательству назначенного специалиста по охране дикой природы.

Марка, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2025. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя, адрес редакции: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 1104.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2025. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter