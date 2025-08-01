Итальянцы вводят новый тренд – мешать алкогольное пиво с безалкогольным

Публикации за 01.08.25

В Италии набирает популярность новый тренд в употреблении пива – чередование кружки с алкогольным напитком и напитком без алкоголя. Он получил название «Зебра», пишут итальянские СМИ.

Тренд широко обсуждается в прессе по случаю Международного дня пива, который отмечается ежегодно 1 августа. Традиция зародилась в 2008 году на Западном побережье Америки, а потом распространилась на другие страны мира.

Итальянские СМИ пишут, что пиво продолжает оставаться популярным напитком у итальянцев. Оно считается продуктом для отдыха, которым лучше всего наслаждаться в компании, и идеальным дополнением к трапезе дома и вдали от дома.

Тренд «Зебра» (Zebra Striping) предполагает осознанное чередование алкогольного и безалкогольного пива в рамках одного мероприятия. «Такой подход позволяет в полной мере насладиться общением, не жертвуя удовольствием от хорошего пива, в соответствии с принципами ответственного и умеренного потребления, которые, помимо прочего, характеризуют питейные привычки итальянцев», – пишет агентство ANSA.

Рим, Елена Васильева

