Легендарный режиссер Коппола заверил из больницы, что с ним все в порядке

Легендарный режиссер Фрэнсис Форд Коппола после госпитализации в клинику Tor Vergata в Риме заверил поклонников, что с ним все в порядке. Напомним, что накануне о госпитализации Копполы сообщили мировые СМИ, диагноз при этом озвучен не было. Сегодня поступили пояснения: происходит плановый осмотр и лечение к кардиолога Андреа Натале.

«У Да Дада (так меня называют дети) всё хорошо. Я пользуюсь своим пребыванием в Риме, чтобы спустя 30 лет усовершенствовать свою процедуру фибрилляции предсердий (АФП) у её изобретателя, выдающегося итальянского врача: доктора. Андреа Натале! Я в порядке!» – написал известный режиссёр в социальных сетях.

Напомним, что Коппола является режиссером таких культовых фильмов как «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Трудности перевода», «Дракула» и т.д.

Рим, Елена Васильева

