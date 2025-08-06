ItalianoРусский
Публикации за 06.08.25

Италия хочет построить подвесной мост до Сицилии за 13,5 млрд евро за счет НАТО

Правительство Италии дает зеленый свет планам по строительству огромного подвесного моста через Мессинский пролив, который соединит Сицилию с материком к 2032 году.

Ожидается, что это будет самый длинный в мире подвесной мост и стоить он будет 13,5 млрд евро.

Согласно проекту, мост с двумя железнодорожными путями по центру и тремя полосами движения с каждой стороны будет держаться на двух сдвоенных тросах, натянутых между двумя 400-метровыми опорами. Длина подвесного пролёта составит 3300 метров, что является мировым рекордом. Завершение строительства запланировано на 2032 год. Правительство утверждает, что это инженерное достижение будет способно выдерживать сильные ветры и землетрясения в регионе, расположенном на стыке двух тектонических плит.

Правительство надеется, что проект принесёт экономический рост и рабочие места двум бедным регионам Италии – Сицилии и Калабрии. Маттео Сальвини обещает, что проект создаст десятки тысяч рабочих мест. Однако проект вызвал местные протесты из-за его воздействия на окружающую среду и высокой стоимости. Критики утверждают, что деньги можно было бы потратить на что-то другое.

Некоторые итальянцы вообще считают, что мост никогда не увидит свет, потому что про это мост уже 50 лет все говорят, но никто ничего не делает.

Однако на этот раз у Рима появился дополнительный стимул двигаться дальше: он отнес стоимость моста к оборонным расходам. Обременённая долгами Италия, наряду с другими союзниками по НАТО, согласилась значительно увеличить расходы на оборону до 5% ВВП по просьбе президента США Дональда Трампа.

Из этой суммы 1,5% можно выделить на сферы, «связанные с обороной», такие как кибербезопасность и инфраструктура, и Рим надеется, что Мессинский мост будет соответствовать этим требованиям, тем более что на Сицилии расположена база НАТО.

Рим, Елена Васильева

