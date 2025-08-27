ItalianoРусский
«Хотим вернуть его домой», – сестра итальянского альпиниста, погибшего на Тянь-Шане

Сестра итальянского альпиниста Луки Синигалья рассказала, что семья до сих пор не может получить тело мужчины, который погиб на Тянь-Шане, пытаясь спасти россиянку Наталью Наговицыну, застрявшую на высоте 7 тысяч метров. Женщина, напомним, сломала ногу и не смогла двигаться дальше.

Итальянец из ее группы, который уже ушел вперед, решил вернуться вверх на 400 метров, чтобы передать пострадавшей палатку, горелку, спальник и провизию, однако сам потерял варежку, отморозил руку, получил перегрузку и погиб от гипоксии и развившегося отека мозга. «Мы хотим вернуть брата домой как можно скорее. Мы хотим положить конец этой трагедии», – сказала его сестра Патриция Синигалья миланской газете Corriere della Sera. Также она рассказала, что погибший Лука был специалистом в области кибербезопасности. У него не было жены и детей. Вся его семья – это сестра, брат Фабио, внучатые племянники и 86-летний отец. «Лука был щедрым, чутким, добрым. Альпинизм был его страстью. Он уже более 20 лет занимался им, покоряя разные вершины», – добавила Патриция.

Милан, Елена Сычева

