ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 08.10.25

Премьер Италии из-за Палестины стала объектом жалобы в Международный уголовный суд
Фото: архив правительства Италии

Премьер Италии из-за Палестины стала объектом жалобы в Международный уголовный суд

На главу правительства Италии Джорджию Мелони подали коллективною жалобу в Международный уголовный суд.
Обращение составила группа, называющая себя «Юристы и адвокаты за Палестину», и ее подписали около пятидесяти человек, включая профессоров права, юристов и нескольких общественных деятелей.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пояснила – речь идет об обвинении в «соучастии в геноциде» против нее и двух министров правительства Италии, придерживающихся израильской позиции в конфликте с Палестиной.

«Я, министр Крозетто (министр обороны), министр Таяни (глава МИД) стали объектом жалобы в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде», – заявила Мелони в телевизионном эфире.

«Не думаю, что в мире или истории есть ещё один случай подобной жалобы», – добавила она.

«Поддерживая правительство Израиля, особенно посредством поставок смертоносного оружия, итальянское правительство стало соучастником продолжающегося геноцида и тяжких военных преступлений и преступлений против человечности, совершённых в отношении палестинского населения», – пишут авторы жалобы в МУС.

Они просят МУС рассмотреть возможность начала официального расследования их жалобы.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2025. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя, адрес редакции: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 1104.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2025. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter