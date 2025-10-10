В Риме закрылось легендарное кафе, где Гоголь писал «Мертвые души»

Публикации за 10.10.25

В столице Италии прекратило работу легендарное литературное кафе Antico Caffe Greco, которое было открыто в 1760 году и считалось одним из самых старых заведений в городе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итальянскую прессу.

Как отмечается в публикации, здание в центре Рима, в котором расположено кафе, принадлежит римской больнице «Израэль». Ее руководство уже объявило, что на месте Antico Caffe Greco будет открыто новое заведение.

В разное время клиентами Antico Caffe Greco были поэты Джордж Гордон Байрон и Федор Тютчев, философ Артур Шопенгауэр, писатели Марк Твен и Иван Тургенев. Русские писатели тоже бывали в заведении. Николай Гоголь писал там «Мертвые души».

Рим, Анастасия Смирнова

