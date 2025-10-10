ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 10.10.25

В Риме закрылось легендарное кафе, где Гоголь писал «Мертвые души»
Фото сorriere.it

В Риме закрылось легендарное кафе, где Гоголь писал «Мертвые души»

В столице Италии прекратило работу легендарное литературное кафе Antico Caffe Greco, которое было открыто в 1760 году и считалось одним из самых старых заведений в городе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итальянскую прессу.

Как отмечается в публикации, здание в центре Рима, в котором расположено кафе, принадлежит римской больнице «Израэль». Ее руководство уже объявило, что на месте Antico Caffe Greco будет открыто новое заведение.

В разное время клиентами Antico Caffe Greco были поэты Джордж Гордон Байрон и Федор Тютчев, философ Артур Шопенгауэр, писатели Марк Твен и Иван Тургенев. Русские писатели тоже бывали в заведении. Николай Гоголь писал там «Мертвые души».

Рим, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2025. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя, адрес редакции: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 1104.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2025. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter