В Италии почти 6 млн человек живут в абсолютной бедности

Публикации за 15.10.25

В Италии почти 6 миллионов человек живут в абсолютной нищете и не могут позволить себе даже самые необходимые товары и услуги: от продуктов питания до жилья, здравоохранения, транспорта или образования.

Среди них в наихудшем положении находятся иностранцы: более трети из них относятся к категории абсолютно бедных. Однако тревога по поводу нехватки ресурсов затрагивает также детей и молодёжь: в Италии 1,28 миллиона несовершеннолетних живут в абсолютной бедности, что составляет 13,8% от общего числа, что является самым высоким показателем с 2014 года. Данные, предоставленные ИСТАТ в 2024 году, показывают, что в стране 2,2 миллиона семей (5,7 миллиона человек), что составляет 8,4% от общего числа, живут в абсолютной бедности. В наихудшем положении находятся семьи рабочих, многодетные семьи, семьи с низким уровнем образования и жители юга страны.

Хотя уровень бедности в 2023 году практически не изменился, потребители сравнивают 2024 год с периодом до пандемии COVID-19, отмечая выраженную нестабильность страны.

Неравенство особенно очевидно при анализе данных, связанных с гражданством. Абсолютная бедность затрагивает более 1,8 миллиона иностранцев, что составляет более трети населения, при уровне бедности 35,6%, что почти в пять раз выше, чем у итальянцев (7,4%). В частности, среди семей, состоящих исключительно из иностранцев, уровень бедности возрастает до 35,2%, в то время как среди семей, в которых есть хотя бы один иностранец, он составляет 30,4%, а среди семей, состоящих исключительно из итальянцев, этот показатель составляет 6,2%. Тем не менее, фактом остается то, что две трети бедных семей (67%) – это семьи, состоящие исключительно из итальянцев (более 1 490 000), и только оставшиеся 33% – семьи с иностранцами (733 000), из которых 82% (600 000) – это семьи, состоящие исключительно из иностранцев.

Положение несовершеннолетних также вызывает тревогу, пишет агентство ANSA. Число семей, в которых хотя бы один несовершеннолетний проживает в условиях абсолютной бедности, составляет около 734 000 (12,3%), и уровень бедности среди них наиболее высок: 21% по сравнению с 18,4% по стране в целом. Доля детей и подростков, живущих в условиях абсолютной бедности в Италии (13,8% по стране), увеличивается на юге Италии, где она достигает 16,4%, а в центральной – 12,1%. Среди детей в возрасте от 7 до 13 лет этот показатель также достигает 14,9%.

Большие семьи, главы которых являются рабочими с более низким уровнем образования, особенно подвержены риску бедности. Например, в семьях с пятью и более членами семьи уровень абсолютной бедности достигает 21,2%, в то время как среди семей с тремя членами он снижается до 8,6%. Кроме того, среди семей, где глава семьи является наемным работником, уровень бедности составляет 8,7%, но возрастает до 15,6%, если глава семьи является рабочим или имеет аналогичную профессию. Образование также играет роль: если глава семьи имеет как минимум аттестат о среднем образовании, уровень абсолютной бедности составляет 4,2%, тогда как он в три раза выше (12,8%), если глава семьи имеет не более аттестата о среднем образовании, и возрастает до 14,4%, если глава семьи имеет только аттестат об окончании начальной школы.

Разрыв между Севером и Югом сохраняется и в отношении бедности. На юге Италии наблюдается самый высокий уровень абсолютной бедности среди семей (10,5%), за ним следуют Северо-Запад (8,1%) и Северо-Восток (7,6%), в то время как Центральная Италия остаётся наименее затронутым регионом (6,5%). Однако в абсолютном выражении 44,5% бедных семей проживают на Севере, 39,8% – на Юге и 15,7% – в Центральной Италии.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»