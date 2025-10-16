ItalianoРусский
В Италии трое полицейских погибли при выселении должников

В Италии должники, которых собирались выселить из дома, устроили взрыв. В результате погибли трое полицейских, еще 22 человека пострадали.

Инцидент произошел в Вероне. Жильцы дома ранее получили уведомление о выселении за неуплату взносов по ипотеке. Как сообщают местные СМИ, должники угрожали устроить взрыв, если окажутся на улице.

Предположительно, жильцы специально открыли газ, который сдетонировал, когда полицейские ворвались в дом. Здание рухнуло, люди оказались под завалами.

В результате погибли трое правоохранителей. Еще 22 человека пострадали, среди них и спасатели, прибывшие тушить пожар.

Рим, Зоя Осколкова

