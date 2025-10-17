В Италии взорвали машину известного журналиста

Публикации за 17.10.25

В Италии неизвестные заложили взрывчатку под автомобиль известного журналиста-расследователя.

В ночь с четверга 16 на пятницу 17 октября взорвалась бомба, уничтожившая автомобиль известного итальянского журналиста Сигфридо Рануччи. Никто не пострадал, сообщила на телеканале X программа журналистских расследований Report, которую он ведет на третьем канале общественного телевидения RAI.

В результате взрыва, произошедшего примерно в 20 километрах к югу от Рима, также были повреждены автомобиль его дочери и фасад ее дома.

«Сила взрыва была такой, что он мог бы убить человека, если бы тот проходил мимо в тот самый момент», – сообщает Report, добавляя, что начато расследование.

Взрыв вызвал волну осуждения по всей Италии. Глава правительства Джорджия Мелони выразила «полную солидарность» с журналистом и «решительно осудила этот серьезный акт запугивания».

«Свобода и независимость информации – это ценности нашей демократии, от которых невозможно отказаться и которые мы будем продолжать защищать», – добавила она в заявлении.

Программа Report «вошла в историю журналистских расследований на телевидении», говорится на ее сайте.

«Сигфридо Рануччи и команда Report снова на передовой, проводя глубокие расследования и освещая политику, экономику и общество», – добавляет сайт.

В индексе свободы прессы «Репортеров без границ» (RSF) за 2025 год Италия занимает удручающее 49-е место, сообщает агентство АНСА.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»