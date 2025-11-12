ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 12.11.25

В Италии начался грибной сезон – уже отравились 25 человек

В Италии начался грибной сезон – уже отравились 25 человек

В Италии начался сезон сбора грибов. За последние пять дней 25 человек обратились за помощью к медикам с симптомами отравления.

Центр токсикологии Кардарелли, один из крупнейших в Италии, в настоящее время находится на передовой борьбы с отравлениями ядовитыми грибами. Врачи призывают: не употребляйте свежие грибы, собранные самостоятельно или полученные в подарок, без предварительного разрешения квалифицированного миколога из местных органов здравоохранения, пишет агентство ANSA.

«Грибной сезон только начался, – подчёркивает доктор Анна Ланца, анестезиолог в TIGU-CAV, которым руководит Ромоло Виллани, – но за последние пять дней в наш токсикологический центр поступило уже 25 сообщений. Ядовитые грибы могут привести к смерти, особенно те, что относятся к семейству мухоморов, но есть и множество других ядовитых видов, употребление которых может вызвать поражение печени, включая молниеносный гепатит, поражение почек и неврологические нарушения. Важно, независимо от того, собираете ли вы грибы сами или получаете их в подарок, получить сертификат микологической службы местного органа здравоохранения, прежде чем употреблять их в пищу. Это совершенно бесплатно».

Симптомы отравления грибами довольно очевидные: они варьируются от тошноты, рвоты, головной боли, боли в животе, диареи и общего недомогания до проблем с почками и неврологическими проблемами, возникающими при употреблении некоторых видов грибов. Также важно учитывать латентный период: чем дольше проявляются симптомы, тем больше вероятность, что вы имеете дело с серьёзной проблемой. Симптомы могут проявиться через 12, 18 или даже 24 часа.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2025. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна. Учредитель: ООО «Новый День».
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2025. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
24СМИ
Flag Counter