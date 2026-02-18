ItalianoРусский
Публикации за 18.02.26

В Альпах три человека погибли при сходе лавины

В Италии три горнолыжника стали жертвами лавины. Об этом сообщают местные СМИ.

Лавина сошла в районе Курмайёра, накрыв группу из трех человек. Погибли двое мужчин и женщина, предположительно, они приехали из Франции.

«Один человек обнаружен мертвым на месте, второй скончался в Аосте, третьего доставили в больницу в Турине, где также была зафиксирована смерть», – рассказал сотрудник горноспасательной службы.

Накануне в районе города Рем-Нотр-Дам лавина заблокировала дорогу, в результате 250 человек оказались отрезаны. Людей пришлось эвакуировать с помощью вертолетов.

Как ранее сообщал «Новый День», в Калифорнии проводится масштабная спасательная операция по поиску десяти лыжников, пропавших без вести после схода лавины.

Рим, Зоя Осколкова

