Доступ к фонтану Треви в Риме стал платным

Согласно легенде, бросив монетку в римский фонтан Треви, можно гарантированно вернуться в Вечный город. Две монетки обещают любовь с итальянцем. Три – брак с итальянцем.

Однако со 2 февраля 2026 года исполнение любого из этих желаний будет стоить денег, напоминает CNN. Теперь посетителям нужно купить билет за 2 евро, чтобы подойти к фонтану и бросить монетки в его воды.

В рамках последних усилий по управлению потоками посетителей в одном из самых посещаемых мест столицы городские власти Рима ввели новую систему продажи билетов для нерезидентов. Билеты необходимы с 11:00 до 22:00 по понедельникам и пятницам, и с 9:00 до 22:00 в остальные дни недели. После 22:00 шлагбаумы открываются, и вход становится бесплатным для всех.

В первый день работы новой системы у фонтана случился хаос. Группа испанских туристов, не желавших платить, стояла за ограждениями и бросала монеты в фонтан сверху – несколько раз промахнувшись мимо воды. Внизу платящие посетители пригибались, когда на них посыпались монеты. Городской чиновник заявил, что со временем будут введены патрули, чтобы предотвратить травмы от случайных бросков.

Фонтан Треви, увековеченный в фильме «Сладкая жизнь», стал очагом проблемы чрезмерного туризма в Риме, особенно в пик летнего сезона. Небольшая площадь часто переполнена туристами, многие из которых держат в руках тающее мороженое или наполняют бутылки водой из фонтана.

В 2024 году город протестировал систему ограждений, ограничивающую доступ к краю фонтана, чтобы оценить, насколько осуществимо регулирование потока людей. Результатом стало резкое снижение числа людей, готовых стоять в очереди, чтобы приблизиться к шедевру барокко XVIII века, который отмечает конечную точку древнего акведука.

Тем не менее, спрос остается высоким. В 2025 году более 10 миллионов человек выстроились в очередь, чтобы подойти к фонтану, а в пиковые периоды ежедневное количество посетителей достигало около 70 000 человек, сообщил мэр Рима Роберто Гуальтьери.

По оценкам городских властей, новый билет может приносить от 6,5 до 20 миллионов евро в год – примерно от 7,7 до 23 миллионов долларов.

Владельцам билетов будет запрещено есть и пить рядом с фонтаном, и, как заявляют официальные лица, это также защитит их от карманных воров, которые часто нападают на рассеянных туристов на многолюдной площади.

Алессандро Онорато, советник Рима по крупным мероприятиям, туризму, спорту и моде, заявил, что сбор был введен в первую очередь для сдерживания чрезмерного туризма, а вырученные средства предназначены для покрытия расходов на техническое обслуживание и оплату труда персонала.

«Если бы фонтан Треви находился в Нью-Йорке, вход туда стоил бы 100 долларов», – сказал Онорато на церемонии открытия в понедельник утром.

Собранные из фонтана монеты – около 1,5 миллиона евро в год – по-прежнему будут передаваться католической благотворительной организации Caritas, которая финансирует программы помощи бедным.

Билеты можно приобрести онлайн или с помощью QR-кодов, размещенных на месте. Дети до пяти лет, лица с ограниченными возможностями и жители Рима освобождаются от оплаты.

Рим, Елена Васильева

