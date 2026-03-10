Орнелла Мути намерена выпускать веганскую обувь

Итальянская актриса Орнелла Мути намерена выпускать свою линию обуви – веганскую.

Как пишет ANSA, новый проект был представлен в день рождения Мути, которой исполнился 71 год. Он получил название «No Moo». «Мы задались вопросом: почему нет красивой веганской обуви? – рассказала Мути агентству ANSA. – Я всегда старалась быть на стороне самого здорового, самого натурального…Мы задаемся вопросом, как мы можем быть максимально уважительными к животным в мире, который сегодня немного пугает. Утром просыпаешься и видишь войны, быструю моду, острова из пластиковой одежды. Мы живем в такой исторический момент, когда нам всем следует быть немного более внимательными. Поможет ли это? Я не знаю, но мы должны попытаться. А пока, сегодня наконец-то, обувь поступит в онлайн-продажу».

Первая коллекция состоит полностью из переработанных материалов, вторую планируется сделать из растительного сырья. Когда обувь износится, по замыслу Мути и партнеров по бизнесу, ее можно будет отправить обратно производителю и получить взамен новую пару.

Рим, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

