Италия проверит гонщиков «Формулы-1» по делу об уклонении от уплаты налогов

Публикации за 22.04.26

Итальянские налоговые органы проводят расследование в отношении команд «Формулы-1», принимавших участие в Гран-при. Об этом сообщает журнал RacingNews365.

Согласно законодательству Италии, иностранные спортсмены должны платить налоги с доходов, которые они получают при участии в соревнованиях, проводимых на территории страны. На практике это требование до сих пор выполнялось непоследовательно.

Болонское отделение финансовой полиции проверяет доходы гонщиков, полученные на соревнованиях в Монце и Имоле, а также во время гонки в Муджелло, принявшей этап чемпионата в 2020 году.

Пилотам также направлены официальные уведомления с требованием предоставить налоговые декларации за 2025 год и вступить в контакт с итальянскими властями. Кроме того, финансовые полицейские намерены запросить полный доступ к контрактам гонщиков и спонсорским соглашениям для точного расчета налоговой базы.

В случае уклонения от уплаты налогов к спортсменам могут применить штрафы и иные санкции, если сумма неуплаченных налогов превысит 50 тысяч евро, это квалифицируется как уголовное преступление.

Рим, Зоя Осколкова

