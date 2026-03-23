ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 23.03.26

Итальянцы возмущены мелкими, но дорогими пасхальными яйцами

9 из 10 итальянцев отмечают повышение цен на традиционные пасхальные товары, при этом шоколадные яйца воспринимаются не только как более дорогие, но и как более мелкие, чем раньше.

Об этом сообщается в ходе опроса, проведенного Udicon (Союзом защиты прав потребителей) совместно с Институтом Пьеполи, который подчеркивает, что большинство итальянцев считают повышение цен «значительным».

Однако наибольшую критику вызывает сокращение объемов производства при сохранении прежней цены.

Сорок шесть процентов опрошенных заявили, что предлагаемые пасхальные яйца стали меньше по размеру, а 85% сказали, что они стали дороже. Практически все, 84% опрошенных, отметили влияние инфляции, приводящее к уменьшению количества при сохранении цен и упаковки – так называемая «инфляция с уменьшением размера». Это явление настолько беспокоит потребителей, что влияет на решения о покупке трех из четырех итальянцев. По мнению опрошенных, было бы лучше или целесообразнее сохранить прежнее количество и повысить цены.

Рим, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2025. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна. Учредитель: ООО «Новый День».
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2025. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»