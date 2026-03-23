Итальянцы возмущены мелкими, но дорогими пасхальными яйцами

9 из 10 итальянцев отмечают повышение цен на традиционные пасхальные товары, при этом шоколадные яйца воспринимаются не только как более дорогие, но и как более мелкие, чем раньше.

Об этом сообщается в ходе опроса, проведенного Udicon (Союзом защиты прав потребителей) совместно с Институтом Пьеполи, который подчеркивает, что большинство итальянцев считают повышение цен «значительным».

Однако наибольшую критику вызывает сокращение объемов производства при сохранении прежней цены.

Сорок шесть процентов опрошенных заявили, что предлагаемые пасхальные яйца стали меньше по размеру, а 85% сказали, что они стали дороже. Практически все, 84% опрошенных, отметили влияние инфляции, приводящее к уменьшению количества при сохранении цен и упаковки – так называемая «инфляция с уменьшением размера». Это явление настолько беспокоит потребителей, что влияет на решения о покупке трех из четырех итальянцев. По мнению опрошенных, было бы лучше или целесообразнее сохранить прежнее количество и повысить цены.

Рим, Елена Васильева

