ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 24.03.26

В Италии завершилось поклонение мощам Св. Франциска Ассизского

В честь 800-летия со дня кончины одного из самых почитаемых христианских святых, Святого Франциска Ассизского, в миру Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне, по распоряжению Ватикана впервые была вскрыта гробница и мощи святого были выставлены для поклонения паломников.

Ритуал продлился месяц и завершился 22 марта. За это время Базилику Святого Франциска с мощами святого посетили 370 тысяч человек, среди которых были и российские паломники. Все визиты были забронированы на месяц вперед за 1 час со времени открытия записи на посещение.

Франциск Ассизский был причислен к лику святых папой Григорием IX в 1228 году, а 18 июня 1939 года папа Пий XII провозгласил Франциска покровителем Италии. Ежегодно в Италии 4 октября во всех католических церквах служат особую литургию в честь Францисканской семьи, а 17 сентября чествуют получение им стигмат (ран Христа) на ладонях, ступнях и под ребром.

Святой Франциск является основателем монашеского нищенствующего ордена францисканцев.

Художественно-символически изображается в коричневой монашеской рясе, подпоясанной верёвкой с тремя узлами, символами трёх данных им обетов: нестяжания, целомудрия и послушания.

Обетом бедности Франциск, сам выходец из богатой семьи и ни в чем не знавший отказа в юные годы, возвел аскетизм в положительный, жизненный идеал, который вытекал из идеи следования примеру бедного Христа. Вместе с этим Франциск преобразил и само назначение монашества, заменив монаха-отшельника апостолом-миссионером, который, отрёкшись внутренне от мира, остаётся в мире, чтобы среди него призывать людей к миру и покаянию.

Святой Франциск Ассизский является одним из самых почитаемых христианских святых, а Орден монахов-францисканцев является притягательной силой для молодежи, ищущей обретения идеалов в обетах францисканцев.

Рим, Всеволод Гнетий

Фото: Всеволод Гнетий
© 2026, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2025. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна. Учредитель: ООО «Новый День».
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Все фото- и видеоматериалы, использованные на сайте и маркированные вотермаркой РИА «Новый День» принадлежат ООО «ИАА «Новый День». Использование такого рода материала (в любом виде и качестве) без разрешения агентства будет преследоваться по суду. Штраф – 30 тысяч рублей за использование одного изображения.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2025. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»