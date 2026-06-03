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Италия

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Публикации за 03.06.26

Италия пересматривает свою позицию о вступлении Украины в ЕС

Италия пересматривает свою позицию о вступлении Украины в ЕС

В Италии стали более сдержанно относиться к идее ускоренного вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

Министр обороны Италии Гидо Крозето фактически исключил возможность членства Украины в ЕС, назвав этот вопрос слишком сложным, говорится в публикации. Если подобная позиция станет официальной линией правительства, это может серьезно повлиять на европейские перспективы Киева.

В статье также подчеркивается, что среди причин осторожного отношения к расширению союза называют возможные экономические последствия. По мнению авторов, вступление государства с более низким уровнем доходов населения может создать дополнительные вызовы для остальных стран ЕС.

Ранее итальянское издание L'Antidiplomatico сообщало, что Евросоюз приближается к точке невозврата в вопросе прямого конфликта с Россией, а нынешний курс Брюсселя может привести Европу к катастрофическим последствиям.

Рим, Зоя Осколкова

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