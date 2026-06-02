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Италия

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Публикации за 02.06.26

В Италии заявили о движении Евросоюза к точке невозврата

В Италии заявили о движении Евросоюза к точке невозврата

Евросоюз приближается к точке невозврата в вопросе прямого конфликта с Россией. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico (AD).

«Мы опасно приближаемся к горячему конфликту, который может напрямую вовлечь нас. <…> Нет ни одной инициативы, которая могла бы указать на дипломатическое решение. <...> Чем больше проходит времени, тем ближе мы подходим к точке невозврата», – говорится в статье.

Нынешний курс Брюсселя может привести Европу к катастрофическим последствиям, а избежать дальнейшей эскалации можно было бы только за счет смены действующего руководства ЕС. Без внешней поддержки Запада киевский режим быстро прекратил бы свое существование.

«Мы должны оставить в стороне все разногласия по всем вопросам и объединиться только по одному пункту: мир, переговоры, требование нового пакта о безопасности для всех, для украинцев, для русских. Мир должен быть гарантирован новым пактом международной безопасности, который не может быть возвращением к униполяризму 1990-х годов», – заключает автор.

Стоит отметить, что Россия никогда не отказывалась от дипломатических контактов и неоднократно заявляла, что готова к продолжению переговоров по украинскому кризису. Однако в настоящее время переговорный процесс поставлен на паузу.

Рим, Зоя Осколкова

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