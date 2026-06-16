Правительство Италии реабилитирует фашизм: «Муссолини – главный автор по юриспруденции»

Публикации за 16.06.26

В Италии разгорается громкий скандал вокруг популярной книжной ярмарки независимых книгоиздателей в Риме «Больше книг – больше свободы». Ее организаторы попросили от гостей и участников подписать декларацию о том, что они придерживаются антифашистских принципов и взглядов, что вызвало негативную реакцию со стороны представителей действующего правительства.

В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с резкими заявлениями в адрес организаторов мероприятия, обвинив их в «цензуре». В своем пресс-релизе оргкомитет мероприятия разъяснил свою позицию, подчеркнув, что «решение попросить участников подписать декларацию о поддержке и солидарности с конституционными, демократическими и обязательными принципами вовсе не является цензурой, а скорее проявлением необходимости ясности и единства среди различных заинтересованных сторон, присутствующих на выставке».

Свое «толкование» позиции оргкомитета книжной ярмарки дал также министр юстиции Италии Карло Нордио, публично заявивший, что «Муссолини – главный автор по юридической литературе, поскольку он подписал Уголовный Кодекс Италии»…

В то же время бдительные авторы ультраправого издания «Национальный примат» сумели распознать в подоплеке скандала «русский след». Его публикация красноречиво озаглавлена «Отныне доступ на книжную ярмарку только по прописке», причем латиницей так дословно и написано «po propiske».

Совершенно непонятно, о какой цензуре заявляет Мелони. В современной Италии очень много ультраправых книгоиздательств профашистского толка. В свободной продаже полное собрание сочинений Муссолини в 36 томах, печатавшееся с 1951 по 1980 год. Можно приобрести мемуары вдовы Гейдриха, одного из организаторов «окончательного решения еврейского вопроса» и палача Праги, казненного чешскими патриотами.

Издательство AR регулярно перепечатывает запрещенные в России творения Юлиуса Эволы, Протоколы сионских мудрецов с его послесловием. Совсем недавно был выпущен иллюстрированный альбом о личной гвардии Муссолини, подразделения которой первыми отправились в качестве добровольцев на «русский фронт» в 1941 году.

Еще один пример прославления фашизма в современной Италии – история военного преступника маршала Родольфо Грациани, внесенного в список международных военных преступников ООН за организацию концлагерей для гражданского населения в Ливии, использование боевых отравляющих веществ в Эфиопии против гражданского населения и бессудных массовых казней христианских монахов-коптов. Этот военный преступник был в правительстве Муссолини министром и был предназначен к публичному повешению по приговору «Нюрнбергского трибунала Италии»…который так и не состоялся.

Тем временем, местная администрация «малой родины» военного преступника, местечка Аффиле, входящего в Римскую область, воздвигли мавзолей в честь «великого земляка» Грациани, увенчанного лозунгом «Родина и честь» и с «этапами большого пути» фашистского преступника. С момента торжественного открытия, мавзолей подвергся актам вандализма, на нем появились надписи «Фашизм не пройдет!», «Да здравствует свобода!», «Мясник». Могила Грациани на местном кладбище также неоднократно осквернялась, ее периодически обливали красной краской.

Всего 10 лет назад, в 2016 году, правая газета Il Giornale, в качестве платного приложения к номеру издания по демпинговой цене, выпустила в продажу 200 тысяч экземпляров известной книги Адольфа Гитлера, которая также запрещена в России…Весь тираж был распродан.

Еще более поразительна история с Джорджо Альмиранте, которого премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает своим политическим ментором. Альмиранте, убежденный фашист и антисемит, член Национал-фашистской партии Муссолини до самого конца. Сумев скрыться от правоохранителей после падения фашизма, Альмиранте дождался всеобщей амнистии и бурно включился в политическую жизнь Италии, основав ультраправую политическую партию профашистского толка «Итальянское социальное движение». Символом партии стало трехцветное, в цветах итальянского флага, пламя. Примечательно, что партия Джорджи Мелони, «Итальянские братья», считается правопреемницей того движения и унаследовала также символ – трехцветное пламя.

Следует отметить, что в 2016 году Джорджа Мелони, выдвинувшись кандидатом в мэры Рима, сделала одним из пунктов своей избирательной программы переименование одной из улиц Рима в улицу Джорджо Альмиранте. Запущенная Мелони кампания по переименованию улицы вызвала возмущение не только римлян, но и всей Италии.

Важный момент: Альмиранте, в отличие от многих нацистских и фашистских иерархов, никогда, и ни разу, не отрекся от своего фашистского прошлого: ни от активного участия в продвижении фашистской политики, доктрины и идеологии, ни от своего пещерного антисемитизма.

В кампанию по очернительству заявленной антифашистской позиции оргкомитета книжной ярмарки в Риме включился и другой министр правительства Джорджи Мелони, министр предприятий и «сделано в Италии» Адольфо Урсо.

В плане развития промышленности министру похвастаться нечем: транснациональные компании бегут с «Сапога», увольняя многочисленных работников. Последним стало закрытие завода «Электролюкс» и перевод производства заграницу. Крупнейшее сталелитейное предприятие в Европе, промышленный гигант «Ильва» в городе Таранто находится в остром кризисе, 10 тысяч работников уже почти в течение 10 лет получают время от времени подачки в виде пособия по безработице и многочисленные обещания о том, что «проблема находится в стадии решения».

Министр Урсо, в подчинении которого находится почтовое ведомство, выложил козырь: в период его пребывания в должности Итальянская почта выпустила 279 почтовых марок, небывалое доселе количество. Министр скромно умолчал, что же это за марки?

Одна из них посвящена Серджо Рамелли, фашиствующему молодчику, убитому в 1975 году в драке с левыми, другая в серии «Общественные ценности» посвящена Марилене Гриль, доброволке вспомогательной службы фашистов-чернорубашечников, обвиненной в пособничестве репрессиям против партизан, и убитой в последние дни перед крахом фашистского режима.

Еще на одной марке запечатлен Итало Фоски, «спортивный деятель», тесно связанный с фашизмом и активный участник фашистского сквадризма чернорубашечников. Есть в этой серии и «экономист» Маффео Панталеони, популяризатор антисемитизма в Италии, издававший совместно Джованни Прециози, главным «специалистом по еврейским и расовым вопросам» в фашистской Италии, соответствующий журнал, подготовивший идеологическую почву для захвата власти фашистами. За эти «заслуги» Муссолини, едва придя к власти, лично в 1923 году назначил Панталеони сенатором Итальянского королевства.

Однако венцом филателистической деятельности министра Урсо стал выпуск почтовой марки, посвященной «эпохальному историческому событию» – 80-летию битвы под Эль Аламейном (Египет) в 1942 году, закончившейся полным разгромом немецко-итальянских войск, нанесенном англо-американскими союзниками.

При этом министр Адольфо Урсо косноязычен, и будучи урожденным итальянцем и, более того, профессиональным журналистом, владеет родным языком на уровне ученика начальных классов, допуская грубые грамматические ошибки. Во время пресс-конференций, иностранные журналисты его практически не понимают, а итальянские – с большим трудом.

Это дало повод итальянскому комику Маурицио Кроцца, работающему в жанре политической сатиры, поддеть министра в одной из своих пародий: «Язык твой – враг твой! Это хорошо, что ты выпустил столько почтовых марок. Язык тебе пригодится для их наклеивания!»

В сложившейся ситуации, вызывает удивление и недоумение молчание президента Италии Серджо Маттарелла, являющегося гарантом республиканской и антифашистской Конституции Италии.

Рим, Всеволод Гнетий

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