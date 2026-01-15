ItalianoРусский
15.01.26

В Риме полиция изъяла поддельную одежду и украшения

Накануне вечером в ходе крупной совместной операции, проведенной недалеко от римского вокзала Термини, Финансовая гвардия изъяла 6 миллионов предметов бижутерии и одежды, предназначенных для продажи, которые оказались подделками. Операция проводилась в три этапа.

В судебные органы поступили заявления о трех лицах.

«В рамках той же оперативной операции было изъято около 3000 гаджетов и бижутерии, проданных с нарушением правил безопасности продукции, и наложен административный штраф в размере 3098 евро», – пояснила в своем заявлении Финансовая гвардия (GDF).

Рим, Елена Васильева

